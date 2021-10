The holidays are almost here!

Here are some light displays to check out in Houston:

Nov. 3 - Jan. 2

Nov. 15 - Jan. 9

Nov. 20 - Jan. 2

Nov. 20 - Jan. 2

Here are some other light displays in Texas that you may consider traveling to go see:

San Antonio, Texas

Nov. 12 - Feb. 14

Dallas, Texas

Nov. 26 - Jan. 2