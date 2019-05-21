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These are the people arrested at 'Go Topless' Jeep Weekend in Crystal Beach

KPRC2

More than 100 people were arrested on various charges during the 'Go Topless' Jeep Weekend in Crystal Beach.

The Galveston County Sheriff's Office released the names, charges and mugshots of 114 people from the weekend.

From Friday to Saturday, there were 68 arrests -- 30 of which were alcohol-related and 10 of which were DWI-related -- 10 major auto-pedestrian accidents, eight major car crashes and 14 minor accidents, Galveston County Sheriff Henry Trochesset said. Those numbers don't include Sunday.

PHOTOS: Dozens arrested at 'Go Topless' Jeep Weekend

KPRC 1 of 114
PHOTOS: Dozens arrested at 'Go Topless' Jeep Weekend

Here are the names and charges of those arrested:

Name                               Charge

SEESMAN, MICHAEL    MUNICIPAL HOLD - GPD          
CARROLL, PAULA        PUBLIC INTOXICATION                                         
CAMPBELL, DONALD    POSS MARIJ <2OZ                                             
GRANICH, SUEDE        PUBLIC INTOXICATION           
JERENTOSKI, RYAN    NO SEAT BELT - PASSENGER      
MORALES, STEVEN        DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/
OBRYAN, KOURTNEY    MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
JERENTOSKY, KORA    DRIVING UNDER INFLUENCE (MINOR
WILLIAMS, COURTNEY    MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
BASS, LUXOTTICA        RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
LAFOUR, MICHAEL        PUBLIC INTOXICATION                                         
HAVENER, DAISY        MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
MIKLE, DARIUS        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
COOPER, TONY        DRIVING WHILE INTOXICATED     
TOMPKINS, MATTHEW    NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
KOHL, ALAN        PUBLIC INTOXICATION                                         
GILBERT, JAMES        UNL CARRY HANDGUN LIC HOLDER                                
HANKS, MASON        PUBLIC INTOXICATION                                         
BRATCHER, GINGER    MUNICIPAL HOLD - GPD          
LANMON, MATTHEW        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
WILLIAMS, THOMAS    MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GALLIER, JUSTIN        MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
KOLODEJCAK, CHAD    MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
HOWELL, HANNAH        MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
DAVISON, MEREDITH    PUBLIC INTOXICATION                                         
RILEY, MADELINE        PUBLIC INTOXICATION                                         
ZEINE, AARON        MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
VILLEGAS, JAIME        EXPIRED LICENSE PLATES                                      
OHARA, JOHN        UNL CARRYING WEAPON                                         
PYLE, JORDAN        DRIVING WHILE LICENSE INVALID 
JONES, TODD        DRIVING WHILE INTOXICATED     
PYZDROWSKI, GATOR    DRIVING WHILE INTOXICATED     
WOODS, TRAVIS        DRIVING WHILE INTOXICATED     
PETERS, DENNISE        PUBLIC INTOXICATION - MINOR                                 
DESSELLE, DEVEN        DRIVING UNDER INFLUENCE (MINOR
HUNTER, ARIEL        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
TOVAR, CESAR        UNSERVE BOND CONDITION HOLD   
BACHUS, TORI        MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
THOMAS, PATRICK        DRIVING WHILE INTOXICATED     
BLUESTONE, CHRISTOPHER    NO SEAT BELT - PASSENGER      
MCCLENDON, TYLER    OUT OF COUNTY WARRANT (BELL CO
HAWTHORNE, DELANO    PUBLIC INTOXICATION                                         
HINSON, MATHEW        MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GLANKLER, JOSEPH    UNL CARRYING WEAPON           
WILLIAMS, CODY        PUBLIC INTOXICATION           
DAVIS, CURTIS        UNL CARRYING WEAPON           
ALLEN, CHARLES        DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND 
HUTTON, COLBY        PUBLIC INTOXICATION           
BOMNSKIE, DAKOTA    DRIVING WHILE INTOXICATED     
MCMULLEN, BRIAN        PUBLIC INTOXICATION           
BICKHAM, MATTHEW    BURGLARY OF VEHICLE           
PRICE, MELANIE        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
NINO, LISA        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
PARKER, HAYDEN        PUBLIC INTOXICATION                                         
DEVENS, GENI        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
PACKARD, JUSTIN        DRIVING WHILE LICENSE INVALID 
HALL, DALTON        MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
BEERS, DAVIN        DRIVING WHILE INTOXICATED BAC 
INMAN, JUSTIN        DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND 
LOVE, COLBY        MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
HIPPLER, RAINE        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
KNOWLES, WILLIAM    PUBLIC INTOXICATION           
BUMPAS, MATTHEW        DRIVING WHILE INTOXICATED     
SHERROUSE, ROBERT    PUBLIC INTOXICATION           
HOLCOMB, SCOTT        PUBLIC INTOXICATION                                         
JONES, AUSTIN        PUBLIC INTOXICATION                                         
TARLTON, GLENN        UNSAFE SPEED                                                
ASHLEY, JUSTIN        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
HENDERSON, KAYLEE    NO SEAT BELT - PASSENGER      
ESPINO, ALAINN        PUBLIC INTOXICATION                                         
DODGE, MICHAEL        RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
HURL, JETT        MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
DUTEAU, DAVID        PUBLIC INTOXICATION                                         
PARKER, MADELINE    PUBLIC INTOXICATION                                         
ESPINO, OSCAR        PUBLIC INTOXICATION                                         
RUBIO, JUAN        DRIVING WHILE INTOXICATED                                   
PEVETO, DALTON        PUBLIC INTOXICATION                                         
GARDNER, BOBBY        PUBLIC INTOXICATION                                         
MCINTYRE, KAITLYNN    MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
WILLIAMS, KATHRYN    MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
NGYUEN, ALLYSA        MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
SHAIRADER, LINDSEY    CRIMINAL TRESPASS                                           
NICHOLAS, KRYSTAL    NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
GUIJOSA, JAQUELINE    CRIMINAL TRESPASS                                           
HEREAUD, DEBORAH    PUBLIC INTOXICATION                                         
HO, KEALA        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
RIDDICK, JAMES        PUBLIC INTOXICATION                                         
JOHNS, SUMER        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
VELASQUEZ, ALFREDO    DRIVING WHILE INTOXICATED BAC 
CAMPBELL, MARK        NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
PALACIO, ZACHARY    PUBLIC INTOXICATION                                         
HAYES, MANN        EVADING ARREST DETENTION                                    
GORE, EEAN        POSS MARIJ <2OZ                                             
PAYNE, WILLIAM        POSS CS PG 2 < 1G                                           
SALDANA, CRISTIAN    NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
LOPEZ, CHRISTIAN    NO SEAT BELT - PASSENGER                                    
DELEON, DAEGAN        PUBLIC INTOXICATION - MINOR                                 
MOORE, TYLER        NO SEAT BELT - PASSENGER      
CONYERS, MATHEW        INTERFER W/PUBLIC DUTIES                                    
WATERS, BERRY        ASSAULT CAUSES BODILY INJURY F
RAMIREZ, JOSE        PUBLIC INTOXICATION           
BROWN, CHARLES        PUBLIC INTOXICATION           
JACKSON MCKNIGHT, HUNTER    CRIMINAL TRESPASS                                           
MENDIETA, MARC        PUBLIC INTOXICATION           
QUINTERO, JACOB        CRIMINAL TRESPASS                                           
DUKE, JESSE        NO DRIVERS LICENSE            
WILBORN, TOD        PUBLIC INTOXICATION                                         
COLEMAN, JONATHAN    PUBLIC INTOXICATION                                         
GOERNER, PARKER        CRIMINAL TRESPASS             
BEAUXIS, RONALD        DRIVING WHILE INTOXICATED BAC 
RUBIN, DARIOUS        INTERFER W/PUBLIC DUTIES                                    
SILVER, ALLISSA        MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
TELLEZ, MIGUEL        NO DRIVERS LICENSE            
ALMANZA, JOSHUA        PUBLIC INTOXICATION    

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