These are the people arrested at 'Go Topless' Jeep Weekend in Crystal Beach

More than 100 people were arrested on various charges during the 'Go Topless' Jeep Weekend in Crystal Beach.
The Galveston County Sheriff's Office released the names, charges and mugshots of 114 people from the weekend.
From Friday to Saturday, there were 68 arrests -- 30 of which were alcohol-related and 10 of which were DWI-related -- 10 major auto-pedestrian accidents, eight major car crashes and 14 minor accidents, Galveston County Sheriff Henry Trochesset said. Those numbers don't include Sunday.
PHOTOS: Dozens arrested at 'Go Topless' Jeep Weekend
Here are the names and charges of those arrested:
Name Charge
SEESMAN, MICHAEL MUNICIPAL HOLD - GPD
CARROLL, PAULA PUBLIC INTOXICATION
CAMPBELL, DONALD POSS MARIJ <2OZ
GRANICH, SUEDE PUBLIC INTOXICATION
JERENTOSKI, RYAN NO SEAT BELT - PASSENGER
MORALES, STEVEN DRIVING W/LIC INV W/PREV CONV/
OBRYAN, KOURTNEY MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
JERENTOSKY, KORA DRIVING UNDER INFLUENCE (MINOR
WILLIAMS, COURTNEY MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
BASS, LUXOTTICA RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
LAFOUR, MICHAEL PUBLIC INTOXICATION
HAVENER, DAISY MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
MIKLE, DARIUS NO SEAT BELT - PASSENGER
COOPER, TONY DRIVING WHILE INTOXICATED
TOMPKINS, MATTHEW NO SEAT BELT - PASSENGER
KOHL, ALAN PUBLIC INTOXICATION
GILBERT, JAMES UNL CARRY HANDGUN LIC HOLDER
HANKS, MASON PUBLIC INTOXICATION
BRATCHER, GINGER MUNICIPAL HOLD - GPD
LANMON, MATTHEW NO SEAT BELT - PASSENGER
WILLIAMS, THOMAS MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GALLIER, JUSTIN MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
KOLODEJCAK, CHAD MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
HOWELL, HANNAH MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
DAVISON, MEREDITH PUBLIC INTOXICATION
RILEY, MADELINE PUBLIC INTOXICATION
ZEINE, AARON MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
VILLEGAS, JAIME EXPIRED LICENSE PLATES
OHARA, JOHN UNL CARRYING WEAPON
PYLE, JORDAN DRIVING WHILE LICENSE INVALID
JONES, TODD DRIVING WHILE INTOXICATED
PYZDROWSKI, GATOR DRIVING WHILE INTOXICATED
WOODS, TRAVIS DRIVING WHILE INTOXICATED
PETERS, DENNISE PUBLIC INTOXICATION - MINOR
DESSELLE, DEVEN DRIVING UNDER INFLUENCE (MINOR
HUNTER, ARIEL NO SEAT BELT - PASSENGER
TOVAR, CESAR UNSERVE BOND CONDITION HOLD
BACHUS, TORI MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
THOMAS, PATRICK DRIVING WHILE INTOXICATED
BLUESTONE, CHRISTOPHER NO SEAT BELT - PASSENGER
MCCLENDON, TYLER OUT OF COUNTY WARRANT (BELL CO
HAWTHORNE, DELANO PUBLIC INTOXICATION
HINSON, MATHEW MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
GLANKLER, JOSEPH UNL CARRYING WEAPON
WILLIAMS, CODY PUBLIC INTOXICATION
DAVIS, CURTIS UNL CARRYING WEAPON
ALLEN, CHARLES DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
HUTTON, COLBY PUBLIC INTOXICATION
BOMNSKIE, DAKOTA DRIVING WHILE INTOXICATED
MCMULLEN, BRIAN PUBLIC INTOXICATION
BICKHAM, MATTHEW BURGLARY OF VEHICLE
PRICE, MELANIE NO SEAT BELT - PASSENGER
NINO, LISA NO SEAT BELT - PASSENGER
PARKER, HAYDEN PUBLIC INTOXICATION
DEVENS, GENI NO SEAT BELT - PASSENGER
PACKARD, JUSTIN DRIVING WHILE LICENSE INVALID
HALL, DALTON MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
BEERS, DAVIN DRIVING WHILE INTOXICATED BAC
INMAN, JUSTIN DRIVING WHILE INTOXICATED 2ND
LOVE, COLBY MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
HIPPLER, RAINE NO SEAT BELT - PASSENGER
KNOWLES, WILLIAM PUBLIC INTOXICATION
BUMPAS, MATTHEW DRIVING WHILE INTOXICATED
SHERROUSE, ROBERT PUBLIC INTOXICATION
HOLCOMB, SCOTT PUBLIC INTOXICATION
JONES, AUSTIN PUBLIC INTOXICATION
TARLTON, GLENN UNSAFE SPEED
ASHLEY, JUSTIN NO SEAT BELT - PASSENGER
HENDERSON, KAYLEE NO SEAT BELT - PASSENGER
ESPINO, ALAINN PUBLIC INTOXICATION
DODGE, MICHAEL RESIST ARREST SEARCH OR TRANSP
HURL, JETT MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
DUTEAU, DAVID PUBLIC INTOXICATION
PARKER, MADELINE PUBLIC INTOXICATION
ESPINO, OSCAR PUBLIC INTOXICATION
RUBIO, JUAN DRIVING WHILE INTOXICATED
PEVETO, DALTON PUBLIC INTOXICATION
GARDNER, BOBBY PUBLIC INTOXICATION
MCINTYRE, KAITLYNN MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
WILLIAMS, KATHRYN MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
NGYUEN, ALLYSA MINOR CONSUMING ALCOHOLIC BEVE
SHAIRADER, LINDSEY CRIMINAL TRESPASS
NICHOLAS, KRYSTAL NO SEAT BELT - PASSENGER
GUIJOSA, JAQUELINE CRIMINAL TRESPASS
HEREAUD, DEBORAH PUBLIC INTOXICATION
HO, KEALA NO SEAT BELT - PASSENGER
RIDDICK, JAMES PUBLIC INTOXICATION
JOHNS, SUMER NO SEAT BELT - PASSENGER
VELASQUEZ, ALFREDO DRIVING WHILE INTOXICATED BAC
CAMPBELL, MARK NO SEAT BELT - PASSENGER
PALACIO, ZACHARY PUBLIC INTOXICATION
HAYES, MANN EVADING ARREST DETENTION
GORE, EEAN POSS MARIJ <2OZ
PAYNE, WILLIAM POSS CS PG 2 < 1G
SALDANA, CRISTIAN NO SEAT BELT - PASSENGER
LOPEZ, CHRISTIAN NO SEAT BELT - PASSENGER
DELEON, DAEGAN PUBLIC INTOXICATION - MINOR
MOORE, TYLER NO SEAT BELT - PASSENGER
CONYERS, MATHEW INTERFER W/PUBLIC DUTIES
WATERS, BERRY ASSAULT CAUSES BODILY INJURY F
RAMIREZ, JOSE PUBLIC INTOXICATION
BROWN, CHARLES PUBLIC INTOXICATION
JACKSON MCKNIGHT, HUNTER CRIMINAL TRESPASS
MENDIETA, MARC PUBLIC INTOXICATION
QUINTERO, JACOB CRIMINAL TRESPASS
DUKE, JESSE NO DRIVERS LICENSE
WILBORN, TOD PUBLIC INTOXICATION
COLEMAN, JONATHAN PUBLIC INTOXICATION
GOERNER, PARKER CRIMINAL TRESPASS
BEAUXIS, RONALD DRIVING WHILE INTOXICATED BAC
RUBIN, DARIOUS INTERFER W/PUBLIC DUTIES
SILVER, ALLISSA MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
TELLEZ, MIGUEL NO DRIVERS LICENSE
ALMANZA, JOSHUA PUBLIC INTOXICATION
Copyright 2019 by KPRC Click2Houston - All rights reserved.