CFISD Tennis players named to 2020 Academic All-District teams

July 1, 2020—More than 200 CFISD tennis players were named to the Academic All-District 14-6A and District 17-6A tennis teams.

Athletes named to the academic all-district teams finished the season in good standing and earned an overall weighted grade point average of 5.5 or higher for all classes for the two identified six weeks that make up the majority of their regular season.

The following student-athletes were named to academic all-district teams:

Academic All-District 14-6A Tennis Team Name Grade High School Divya Tuluri 10 Bridgeland Alison Chen 10 Bridgeland Emma Eads 10 Bridgeland Abbey Faggard 10 Bridgeland Lauren Green 10 Bridgeland Abby Porter 10 Bridgeland Adi Makthala 10 Bridgeland Ethan Payne 10 Bridgeland Lucas White 10 Bridgeland Carston Heinrich 10 Bridgeland Elise Barlow 11 Bridgeland Denny Hwang 11 Bridgeland Haley McNabb 12 Bridgeland Dallas White 12 Bridgeland Sid Rayapur 12 Bridgeland Ethan Reader 12 Bridgeland Darcy Thompson 9 Cypress Ranch Abby Guillaume 10 Cypress Ranch Nathan Hill 10 Cypress Ranch Sophie Ritter 10 Cypress Ranch Keith Seafous 10 Cypress Ranch Manvir Singh 10 Cypress Ranch Vinayak Belavadi 11 Cypress Ranch Grant Curington 11 Cypress Ranch Hiba Dadabhoy 11 Cypress Ranch Mikayla Flippin 11 Cypress Ranch Jasmine Flores 11 Cypress Ranch Corinne Francois 11 Cypress Ranch Carolina Gonzalez 11 Cypress Ranch Keegan Smith 11 Cypress Ranch Valeria Tellez-Dara 11 Cypress Ranch Michael Thompson 11 Cypress Ranch Chloe Vancemelbecke 11 Cypress Ranch Arka Bose 12 Cypress Ranch Maya McDaniel 12 Cypress Ranch Julia Tran 12 Cypress Ranch Marius Nguyen 9 Cypress Woods Kylee Pike 9 Cypress Woods Tyler Anderson 9 Cypress Woods Fernanda Bahena 9 Cypress Woods Shayanne Campos 9 Cypress Woods Sean Carter 9 Cypress Woods Nita Channabasava 9 Cypress Woods Saathvik Dabbara 9 Cypress Woods Joseph Ellingson 9 Cypress Woods Matthew Garcia 9 Cypress Woods Taylor Lucas 9 Cypress Woods Kathleen Rodriguez 9 Cypress Woods Valentina Tinoco 9 Cypress Woods Grace Young 9 Cypress Woods Dorina Balogh 10 Cypress Woods Brandon Luong 10 Cypress Woods Sophie Shnayder 10 Cypress Woods Olivia Burton 10 Cypress Woods Lindsay Chatman 10 Cypress Woods Caleb Hawkins 10 Cypress Woods Frits Mulder Cruz 10 Cypress Woods Sidharth Patel 10 Cypress Woods Dia Rickert 10 Cypress Woods McLean Babineauz 11 Cypress Woods Reilly Briggs 11 Cypress Woods Caroline Cordes 11 Cypress Woods Ramiro Garcia-Agreda 11 Cypress Woods Elena Nguyen 11 Cypress Woods Aahan Shah 11 Cypress Woods Isaac Thrower 11 Cypress Woods Mia Wallace 11 Cypress Woods Lauren Wheeler 11 Cypress Woods Karen Bishara 11 Cypress Woods Evan Bui 11 Cypress Woods Sophie Despres 11 Cypress Woods Amelia Guerry 11 Cypress Woods Elizabeth Hamilton 11 Cypress Woods David Schild 11 Cypress Woods Justin Yin 11 Cypress Woods Ceion Collins 12 Cypress Woods Ethan Duong 12 Cypress Woods Anh Ngo 9 Cypress Lakes John Nguyen 9 Cypress Lakes James Brewster 11 Cypress Lakes Olivia Garza 11 Cypress Lakes Jasmine Lu 11 Cypress Lakes Brian Matibag 11 Cypress Lakes Jean Mina 11 Cypress Lakes Emily Vargas 11 Cypress Lakes Saray Ambriz 12 Cypress Lakes Pablo Argandona 12 Cypress Lakes Marcos Cabrera 12 Cypress Lakes Cleo Dickerson 12 Cypress Lakes Gregory Nguyen 12 Cypress Lakes Aishwarya Surati 12 Cypress Lakes Ared Rodriguez 10 Cypress Park Nafissa Ashford 11 Cypress Park Kenya McDowell 11 Cypress Park Kena Ramirez 11 Cypress Park Ashley Rivas 11 Cypress Park Emily Sixto 11 Cypress Park Evelyn Hernandez 12 Cypress Park Sckyler Sagullo 12 Cypress Park Steven Do 10 Cypress Springs Samantha Garcia 10 Cypress Springs Karabella Montalbo 11 Cypress Springs Christian Sarmiento 11 Cypress Springs Alyse Saqr 11 Cypress Springs Krystal Valenzuela 11 Cypress Springs Eric Esico 12 Cypress Springs Lynnie Lee 12 Cypress Springs Han Luu 12 Cypress Springs Jocelyn Munoz Fabian 12 Cypress Springs Micah Phillips 12 Cypress Springs Maria Robles 12 Cypress Springs Daniel Solomon 12 Cypress Springs Cade Thompson 12 Cypress Springs Jeremy Gavalek 10 Langham Creek Harvey Houltby 11 Langham Creek Colby Satterfield 11 Langham Creek Camila DeAlba 11 Langham Creek Grant Bohlman 11 Langham Creek Isabella Bombonatti 12 Langham Creek Matt Bradley 12 Langham Creek Mary Tamborello 12 Langham Creek Logan Martinez 12 Langham Creek Tate Mendenhall 12 Langham Creek Andre Infante 12 Langham Creek Tolu Owokoniran 12 Langham Creek Tuyen Nguyen 12 Langham Creek Katherine Tran 12 Langham Creek Darlee Pichardo 12 Langham Creek Zach Vance 12 Langham Creek