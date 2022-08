La doctora Laura Garca Martn revisa el DIU (dispositivo intrauterino) de una paciente en el Hospital Materno Infantil Inguarn, en la Ciudad de Mxico, el primero de julio de 2022. Este hospital pblico proporciona abortos gratuitos y citas de seguimiento que regularmente incluyen mtodos anticonceptivos.

(Verónica G. Cárdenas For The Texas Tribune, Verónica G. Cárdenas For The Texas Tribune)