CFISD Student-Athletes named to 2020 Academic All-District Baseball Teams

June 18, 2020—One hundred forty-three CFISD student-athletes qualified for the Academic All-District 14-6A and 17-6A baseball teams, released earlier this month.

Athletes who earned academic all-district recognition finished the season in good standing and earned a composite weighted grade point average of 5.5 or higher for all classes for the two identified six weeks that make up the majority of their regular season.

The following academic all-district athletes were recognized:

Academic All-District 14-6A Baseball Team Name Grade High School Murphy Brooks 10 Bridgeland Ryan Williams 10 Bridgeland Tripp Cromer 11 Bridgeland Kyle Dickey 11 Bridgeland Liam Koleci 11 Bridgeland Conner Motsinger 11 Bridgeland Josh Phillips 11 Bridgeland Ethan Brockman 12 Bridgeland Matthew Garza 12 Bridgeland Landon Herrmann 12 Bridgeland Patrick Hogan 12 Bridgeland Bryce Hughes 12 Bridgeland Jaxon Jordan 12 Bridgeland Taylor Phillips 12 Bridgeland Ethan Sipes 12 Bridgeland Ryan Stevenson 12 Bridgeland Chris Wattinger 12 Bridgeland Stephen Agarpao 12 Cypress Lakes Ethan Campos 12 Cypress Lakes Nick Caswell 12 Cypress Lakes Drake Gilbert 12 Cypress Lakes Devin Hughes 12 Cypress Lakes Jaden Mendoza 12 Cypress Lakes Andrew O'Brian 12 Cypress Lakes Eduardo Palacios 12 Cypress Lakes Nick Seligman 12 Cypress Lakes Ethan Ramirez 9 Cypress Park Josh Miranda 10 Cypress Park John Paul Salcido 11 Cypress Park Eli Saldana 11 Cypress Park Angel Torres 11 Cypress Park Isaiah Haynes 12 Cypress Park Elijah Steen 12 Cypress Park Royce Congi 10 Cypress Ranch Alex Renfrow 10 Cypress Ranch Christian Salazar 10 Cypress Ranch Griffin Abercrombie 11 Cypress Ranch Connor Fulbright 11 Cypress Ranch Parker Harris 11 Cypress Ranch Jason Kelly 11 Cypress Ranch Mason Neal 11 Cypress Ranch Weston Williams 11 Cypress Ranch Colby Wilson 11 Cypress Ranch Connor Sprouse 11 Cypress Ranch Blaine Burris 12 Cypress Ranch Fabian Mayfield 12 Cypress Ranch Mitchell McAfoose 12 Cypress Ranch Luke Negrete 12 Cypress Ranch Jacob Lawrence 9 Cypress Springs Cameron White 10 Cypress Springs Rodolfo Juarez 11 Cypress Springs Brandon Salazar 11 Cypress Springs Austin Brewer 12 Cypress Springs Quazean Bou 12 Cypress Springs Eduardo DeLeon 12 Cypress Springs Frank Foster 12 Cypress Springs Tristan Russell 9 Cypress Woods Carson Lorch 10 Cypress Woods Andrew Orr 10 Cypress Woods Stone Vacek 10 Cypress Woods Ryan Faulk 11 Cypress Woods Max Janner 11 Cypress Woods Cameron Miller 11 Cypress Woods Josh Peterson 11 Cypress Woods Graeme Rios 11 Cypress Woods Garrette Brumley 12 Cypress Woods Zach Bubenik 12 Cypress Woods Tyler Burnett 12 Cypress Woods James Diaz 12 Cypress Woods Mitchell Fanaff 12 Cypress Woods Brooke Forcha 12 Cypress Woods Jacob Lawrence 12 Cypress Woods Brandon Richardson 12 Cypress Woods Chase Richter 12 Cypress Woods Konner Sabrsula 12 Cypress Woods Brett Velzis 12 Cypress Woods Chase Chunn 12 Langham Creek Cooper Cogburn 12 Langham Creek Casey Fowler 12 Langham Creek Danny McKay 12 Langham Creek Trevor Stiles 12 Langham Creek