BATTER UP: VYPE’s 6A Baseball Bi-District prospectus

Postseason Baseball has finally arrived.

As the regular season progressed, several of the usual suspects–Cy Woods, Pearland, The Woodlands, and Ridge Point–flexed on the competition, with a few surprise teams rising the ranks to make it to the playoffs.

Here’s the who’s who of Houston high school baseball (6A) slotted to compete in the first round of the UIL postseason.

*Teams are displayed in alphabetical order

H-Town 6A Standouts: Carter Groen (Sr. OF)--Ridge Point

Justin Hartojo (VYPE)

Kendall George (Sr. OF)--Atascocita

Bradley C. Collier (VYPE)

Brayden Sharp (Sr. OF/LHP)--The Woodlands

Justin Hartojo (VYPE)

Sam Myers (Sr. CF)--Cypress Woods

Bradley C. Collier (VYPE)

Angel Gutierrez (Jr. SS/P)--Fort Bend Hightower

Justin Hartojo (VYPE)

Ayden Rios (Sr. DH/UTL)--Summer Creek

Bradley C. Collier (VYPE)

Cade Arrambide (Jr. C)--Tomball

Jamie Wright (VYPE)

Drew Markle (Sr. SS)--Tompkins

Reese Ruderman (Sr. C/3B)--Katy

Justin Hartojo (VYPE)

Dillon Lester (Sr. C)--Deer Park

Justin Hartojo (VYPE)

Hudson Hamilton (Sr. P/IF)--Grand Oaks

Bradley C. Collier (VYPE)

Matt Scott (Jr. OF/P)--Klein Oak

Bradley C. Collier (VYPE)

Orlando Balderas (Jr. P/IF)--College Park

Juan De Leon (VYPE)

Tristan Russell (Sr. SS)--Cypress Woods

Bradley C. Collier (VYPE)

Cooper Williams (Jr. P/IF)--Alvin

Jamie Wright (VYPE)

Hunter Ham (Sr. IF)--Katy Taylor

Justin Hartojo (VYPE)

Kian Haywood (Sr. OF)--Spring

Jamie Wright (VYPE)

Ty Boatright (Sr. OF)--Kingwood

Juan De Leon (VYPE)

Colton Griffin (Jr. SS)--Klein Collins

Bradley C. Collier (CYPE)

Caden Ferraro (Sr. LHP/1B)--Pearland

Jamie Wright (VYPE)

Travis Vlasek (Sr. 1B)--Ridge Point

Justin Hartojo (VYPE)

Jordan Toups (Jr. SS)--Aldine

Ethan Coronel (Sr. RHP)--The Woodlands

Aldine Mustangs

Jamie Wright (VYPE)

Aldine Mustangs

2022-23 Regular Season: 18-7/Finished 2nd in District 14-6A

Head Coach: Johnny Toups

Player(s) to watch: Jordan Toups (Jr. SS), Julio Gonzalez (Jr. OF/IF), Jansyel Barbosa (Fr. RHP/IF)

Bi-District Matchup :

Alvin Yellowjackets

Jamie Wright (VYPE)

Alvin Yellowjackets

2022-23 Regular Season : 15-14-1/Finished 2nd in District 23-6A

Head Coach : Kelly Kerlin

Player(s) to watch : Cooper Williams (Jr. P/IF), Peyton Kitchens (So. IF), Jack Marek (Sr. P/IF)

Bi-District Matchup :

Atascocita Eagles

Bradley C. Collier (VYPE)

Atascocita Eagles

2022-23 Regular Season : 21-10-2/Finished 3rd in District 21-6A

Head Coach : Eric Matthews

Player(s) to watch : Kendall George (Sr. OF), Kaden McCoy (Jr. IF/RHP), Nicholas Baker (Jr. RHP)

Bi-District Matchup:

Bellaire Cardinals

Bellaire Cardinals

2022-23 Regular Season: 21-11/Finished 2nd in District 18-6A

Head Coach: Woodrow Newsom

Player(s) to watch : Ty Diaz (Sr. OF), Matthew Albright (Jr. P), Kai Langford (Sr. 1B/P)

Bi-District Matchup :

Bridgeland Bears

Juan De Leon (VYPE)

Bridgeland Bears

2022-23 Regular Season: 20-9-2/Finished 2nd in District 16-6A

Head Coach : Paul Orlando

Player(s) to watch : Rene Alegria (Sr. OF), Miles Syptak (Jr. OF), Bon Polleschultz (Sr. P/1B)

Bi-District Matchup:

Channelview Falcons

Channelview Falcons

2022-23 Regular Season: 15-8-2/Finished 4th in District 22-6A

Head Coach : John Moore

Player(s) to watch: Caleb Atafua (Jr. P/3B), Matthew Martinez (Sr. C), Jose Andrades (So. DH/1B)

Bi-District Matchup:

Cinco Ranch Cougars

Cinco Ranch Cougars

2022-23 Regular Season : 27-4/Finished 2nd in District 19-6A

Head Coach : Brett Wallace

Player(s) to watch : Charlie Atkinson (Sr. P), Lucas Franco (So. IF/RHP), Ranier Castillo (Sr. IF)

Bi-District Matchup:

Clear Brook Wolverines

Clear Brook Wolverines

2022-23 Regular Season : 17-11-2/Finished 2nd in District 24-6A

Head Coach : Gene Flores

Player(s) to watch : Francisco Leija (Sr. P/OF), Landon Hunt (Sr. IF), Trenton Flores (So. C/IF)

Bi-District Matchup :

Clear Falls Knights

Juan De Leon (VYPE)

Clear Falls Knights

2022-23 Regular Season : 19-12/District 24-6A Champions

Head Coach : Eddie Youngblood

Player(s) to watch : Max Williams (Sr. RHP/OF), Alec Beversdorf (Sr. P)

Bi-District Matchup :

Clear Springs Chargers

Clear Springs Chargers

2022-23 Regular Season : 20-9-1/FInished 3rd in District 24-6A

Head Coach : Chris Floyd

Player(s) to watch : Ashton Quintanilla (Sr. 1B/P), Mason Garza (Jr. IF/P), Chris Richnow (Sr. OF)

Bi-District Matchup:

College Park Cavaliers

Juan De Leon (VYPE)

College Park Cavaliers

2022-23 Regular Season : 18-13/Finished 4th in District 13-6A

Head Coach: Michael Faherty

Player(s) to watch : Phillip Orr (Sr. IF/P), Orlando Balderas (Jr. P/IF), Ben Blanchard (Sr. C)

Bi-District Matchup:

Cy Creek Cougars

Cypress Creek Cougars

2022-23 Regular Season: 10-19-1/Finished 4th in District 17-6A

Head Coach: Chris Randolph

Player(s) to watch : Braylon Mitchell (Jr. IF), Caleb Lopez (Jr. C), Jake Farish (Jr. P/UTL)

Bi-District Matchup :

Cy-Fair Bobcats

Justin Hartojo (VYPE)

Cypress-Fair Bobcats

2022-23 Regular Season : 18-14/District 17-6A Champions

Head Coach : Billy Hardin

Player(s) to watch : Kyle Chambers (Sr. OF), Parker Lewis (Sr. OF), Austin Godwin (Jr. IF/DH), Wesley Worley (Jr. IF/RHP)

Bi-District Matchup :

Cy Falls Eagles

Cypress Falls Eagles

2022-23 Regular Season : 10-15-3/Finished 4th in District 16-6A

Head Coach : Chris Laird

Player(s) to watch : Conrad DeLeon (Sr. C/IF), Eliomar Blamaceda (Sr. P/IF), Xavier Keady (Sr. 1B)

Bi-District Matchup :

Cy Ranch Mustangs

Juan De Leon (VYPE)

Cypress Ranch Mustangs

2022-23 Regular Season : 16-14-2/Finished 3rd in District 16-6A

Head Coach: Corey Cephus

Player(s) to watch : Jackson Priest (Jr. OF), Cole Truitt (Jr. DH/IF), Tobias Motley (Sr. SS),

Bi-District Matchup:

#WinForFoose

Cy Woods Wildcats

Bradley C. Collier (VYPE)

Cypress Woods Wildcats

2022-23 Regular Season : 28-3/District 16-6A Champions

Head Coach : Phil Schwarz

Player(s) to watch : Sam Myers (Sr. CF), Ethan Farris (Sr. 3B), Tristan Russell (Sr. SS)

Bi-District Matchup :

Dawson Eagles

Dawson Eagles

2022-23 Regular Season: 11-18-1/Finished 4th in District 23-6A

Head Coach : Chris Turner

Player(s) to watch : Gabe McFarland (Jr. OF), Travis Minard (Jr. P/OF), Jacob Turner (Jr. OF)

Bi-District Matchup :

Deer Park Deer

Justin Hartojo (VYPE)

Deer Park Deer

2022-23 Regular Season : 17-12-1/Finished 2nd in District 22-6A

Head Coach : Chris Rupp

Player(s) to watch: Eric Aguirre (Sr. OF/RHP), Dillon Lester (Sr. C), Dillon Mancha (Sr. OF/LHP)

Bi-District Matchup:

Dekaney Wildcats

Dekaney Wildcats

2022-23 Regular Season : 12-13/Finished 4th in District 14-6A

Head Coach: Albert Bennett

Player(s) to watch : Anthony Russell (Jr. C)

Bi-District Matchup :

Dobie Longhorns

Dobie Longhorns

2022-23 Regular Season : 21-6-2/District 22-6A Champions

Head Coach : Miguel Torres

Player(s) to watch : Omar Serna (So. C/RHP), Juan Estrada (Sr. 3B), Daniel Delgado (Sr. 2B/OF)

Bi-District Matchup:

Fort Bend Austin Bulldogs

Justin Hartojo (VYPE)

Fort Bend Austin Bulldogs

2022-23 Regular Season : 15-14/Finished 3rd in District 20-6A

Head Coach : Ruben Cano

Player(s) to watch: Tyler Do (Sr. SS), Jake Winkler (Jr. 3B), Logan Witt (Jr. OF/P)

Bi-District Matchup:

Fort Bend Hightower Hurricanes

Justin Hartojo (VYPE)

Fort Bend Hightower Hurricanes

2022-23 Regular Season : 15-9-1/Finished 4th in District 20-6A

Head Coach: Renard Brown

Player(s) to watch: Angel Gutierrez (Jr. SS/P), Jeremy Payne (Jr. OF/IF), Austin Bowen (Jr. OF)

Bi-District Matchup :

George Ranch Longhorns

George Ranch Longhorns

2022-23 Regular Season : 17-14-2/Finished 2nd in District 20-6A

Head Coach : Greg Kobza

Player(s) to watch: Grant Reynolds (Sr. OF), Russell Franklin (Sr. IF), Jonathon Canter (Sr. P)

Bi-District Matchup:

Grand Oaks Grizzlies

Justin Hartojo (VYPE)

Grand Oaks Grizzlies

2022-23 Regular Season: 19-8-2/Finished 3rd in District 13-6A

Head Coach : Lou Ferrell

Player(s) to watch : Hudson Hamilton (Sr. P/IF), Austin Dolezal (Jr. P/1B), Larry Drake (Sr. SS)

Bi-District Matchup :

Heights Bulldogs

Heights Bulldogs

2022-23 Regular Season : 22-7/District 18-6A Champions

Head Coach : David Petty

Player(s) to watch : RJ Robinson (Sr. C/3B), Paul Smith (Sr. DH/IF), Darian Cantu (Sr. OF)

Bi-District Matchup:

Katy Tigers

Justin Hartojo (VYPE)

Katy Tigers

2022-23 Regular Season : 22-6-3/Finished 3rd in District 19-6A

Head Coach : Wes Hearne

Player(s) to watch: Lucas Moore (Sr. P), Reese Ruderman (Sr. C/3B), Sutton Hall (Jr. 1B)

Bi-District Matchup:

Katy Taylor Mustangs

Justin Hartojo (VYPE)

Katy Taylor Mustangs

2022-23 Regular Season: 21-11-1/Finished 4th in District 19-6A

Head Coach : Russell Krenek

Player(s) to watch : Hunter Ham (Sr. IF), Chase Marshall (Jr. IF), Joe Jefferson (Sr. OF)

Bi-District Matchup :

Kingwood Mustangs

Juan De Leon (VYPE)

Kingwood Mustangs

2022-23 Regular Season : 22-7-3/District 21-6A Champions

Head Coach: Kelly Mead

Player(s) to watch: Ty Boatright (Sr. OF), John Herbert (RHP/1B), Josh Arquette (Jr. 3B)

Bi-District Matchup:

Klein Collins Tigers

Bradley C. Collier (VYPE)

Klein Collins Tigers

2022-23 Regular Season : 16-12-2/Finished 3rd in District 15-6A

Head Coach : Chris Griffin

Player(s) to watch: Colton Griffin (Jr. SS), Issac Compean (Jr. C), Mason Lemons (Sr. P)

Bi-District Matchup:

Klein Oak Panthers

Bradley C. Collier (VYPE)

Klein Oak Panthers

2022-23 Regular Season: 20-10-1/District 15-6A Champions

Head Coach : Bo Hernandez

Player(s) to watch : Owen Smith (Sr. UTL), Matt Scott (Jr. OF/P), Bret Deegan (Sr. 3B/P)

Bi-District Matchup :

Lamar Texans

Lamar Texans

2022-23 Regular Season: 12-13-1/Finished 4th in District 18-6A

Head Coach: David Muñoz

Player(s) to watch : Ryan Selvaggi (Jr. OF)

Bi-District Matchup :

MacArthur Generals

Bradley C. Collier (VYPE)

MacArthur Generals

2022-23 Regular Season: 20-9/Finished 3rd in District 14-6A

Head Coach: Ernest Gonzales

Player(s) to watch : Jacob Macias (Jr. RHP/3B), Ulices Gamino (Sr. OF), Ramiro Encinia (So. RHP/IF)

Bi-District Matchup :

Memorial Mustangs

Justin Hartojo (VYPE)

Memorial's Mason Peters

Memorial Mustangs

2022-23 Regular Season: 17-12-1/Finished 3rd in District 17-6A

Head Coach : Jeremy York

Player(s) to watch : Jakob Schulz (Sr. DH/LHP), Grayson Linecum (Sr. OF/1B), Mason Sanders (Sr. SS)

Bi-District Matchup :

Oak Ridge War Eagles

Jamie Wright (VYPE)

Oak Ridge War Eagles

2022-23 Regular Season: 16-13/Finished 2nd in District 13-6A

Head Coach: JJ Peirce

Player(s) to watch : Connor Bennett (Sr. C), Dillon Staples (Sr. OF/P), Hayden Morris (Sr. P)

Bi-District Matchup:

Pasadena Memorial Mavericks

Pasadena Memorial Mavericks

2022-23 Regular Season: 11-16-1/Finished 3rd in District 22-6A

Head Coach : Terry Garza

Player(s) to watch : Hayden Stallings (Sr. IF/P), Santos Cuellar (Jr. C), Christian Ibarr (Sr. OF/P)

Bi-District Matchup:

Pearland Oilers

Jamie Wright (VYPE)

Pearland Oilers

2022-23 Regular Season: 27-5-1/District 23-6A Champions

Head Coach : David Rogers

Player(s) to watch : Caden Ferraro (Sr. LHP/1B), Brett Smajstrla (Sr. OF), Anthony Avalos (Sr. SS), Jake Mader-Cooper (Jr. RHP/IF)

Bi-District Matchup :

Ridge Point Panthers

Justin Hartojo (VYPE)

Ridge Point Panthers

2022-23 Regular Season: 25-4-2/District 20-6A Champions

Head Coach : Clinton Welch

Player(s) to watch : JJ Kennett (Sr. C), Travis Vlasek (Sr. 1B), Carter Groen (Sr. OF)

Bi-District Matchup :

Spring Lions

Jamie Wright (VYPE)

Spring Lions

2022-23 Regular Season : 18-10/District 14-6A Champions

Head Coach : Zeke Rodriguez

Player(s) to watch: Joe Recio (Sr. RHP), Steven Mills (Sr. C/OF), Kian Haywood (Sr. OF)

Bi-District Matchup:

Strake Jesuit Crusaders

Strake Jesuit Crusaders

2022-23 Regular Season : 21-11-1/Finished 3rd in District 23-6A

Head Coach : Raul Garcia-Rameau

Player(s) to watch : Clay Richardson (Sr. SS), John Toney (Sr. RHP), Matt Evans (Sr. C)

Bi-District Matchup:

Stratford Spartans

Bradley C. Collier (VYPE)

Stratford's Paxton Terveen

Stratford Spartans

2022-23 Regular Season: 22-7/Finished 2nd in District 17-6A

Head Coach: Spencer Richards

Player(s) to watch : Paxton Terveen (Sr. LHP/1B), Brecken Menuet (Sr. IF), John White (Sr. IF)

Bi-District Matchup:

Summer Creek Bulldogs

Bradley C. Collier (VYPE)

Summer Creek Bulldogs

2022-23 Regular Season : 16-12-1/Finished 2nd in District 21-6A

Head Coach: DJ Wilson

Player(s) to watch: William Hill (So. OF), Ayden Rios (Sr. DH/UTL), Joe Luis Chavez (Sr. LHP/1B)

Bi-District Matchup:

The Woodlands Highlanders

Justin Hartojo (VYPE)

The Woodlands Highlanders

2022-23 Regular Season: 25-6-1/District 13-6A Champions

Head Coach : Ron Eastman

Player(s) to watch : Brayden Sharp (Sr. OF/LHP), Ethan Coronel (Sr. RHP), Logan Ellefson (Sr. 2B)

Bi-District Matchup:

Tomball Cougars

Jamie Wright (VYPE)

Tomball Cougars

2022-23 Regular Season : 21-11/Finished 2nd in District 15-6A

Head Coach : Doug Rush

Player(s) to watch : Cade Arrambide (Jr. C), Thomas Williamson (Sr. P/IF), Alan Lopez (Sr. IF)

Bi-District Matchup :

Tomball Memorial Wildcats

Tomball Memorial Wildcats

2022-23 Regular Season: 16-13-2/Finished 4th in District 15-6A

Head Coach : Chris Wiggins

Player(s) to watch: Lane Stockton (Jr. IF), Chase Lovick (Sr. OF), Avery Phillips (Sr. IF)

Bi-District Matchup :

Tompkins Falcons

Bradley C. Collier (VYPE)

Tompkins Falcons

2022-23 Regular Season : 22-6-1/District 19-6A Champions

Head Coach : Kenneth Humphreys

Player(s) to watch : Drew Markle (Sr. SS), Adam Benavidez (Sr. 3B), Landon West (Sr. C)

Bi-District Matchup:

Westside Wolves

Westside Wolves

2022-23 Regular Season : 10-15-2/Finished 3rd in District 18-6A

Head Coach : Mike Barrow

Player(s) to watch: Cade Langford (Sr. RHP/IF), Brett Planck (Sr. LHP), Jaiden McKinney (Sr. RHP/IF)