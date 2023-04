(Copyright (c) 2023 VYPE - All rights reserved)

WIN OR GO HOME: VYPE's Class 6A Softball bi-district prospectus

Over the years, the State Title for Texas High School Softball has come through Houston.

Some of the best in H-Town lace them up vying for their respective Regional title. Region III will be a bloodbath with Katy, Pearland and Ridge Point are the favorites for a State run, while The Woodlands, Klein Collins and Bridgeland will be names to watch in Region II.

Here are the teams representing Houston in the Bi-District round of the UIL Softball (6A) playoffs.

*Teams are displayed in alphabetical order

H-Town Softball Standouts: Faith Piper (Jr. SS)--Cinco Ranch

Justin Hartojo (VYPE)

Ariel Redmond (Jr. OF)--Oak Ridge

Bradley C. Collier (VYPE)

Savannah Carter (Jr. P)--Klein Collins

Bradley C. Collier (VYPE)

Tara Wolocko (Sr. C)--Kingwood

Juan De Leon (VYPE)

Erin Perez (Sr. C)--Deer Park

Jamie Wright (VYPE)

Kasidi Pickering (Sr. RHP/OF)--Atascocita

Juan De Leon (VYPE)

Jade Uresti (Sr. IF)--Ridge Point

Bradley C. Collier (VYPE)

Cameryn Harrison (Jr. RHP)--Katy

Justin Hartojo (VYPE)

Peyton Tanner (Jr. RHP)--Brazoswood

Juan De Leon (VYPE)

Gabby & Alannah Leach (Sr. OFs)--The Woodlands

Bradley C. Collier (VYPE)

Hailey Golden (Sr. OF)--Pearland

Justin Hartojo (VYPE)

Charli Miller (Sr. P)--Jersey Village

Bradley C. Collier (VYPE)

Emma King (Jr. OF/2B)--Clear Springs

Juan De Leon (VYPE)

Tayden Alexander (Sr. OF)--Tompkins

Juan De Leon (VYPE)

Reagan Jones (Sr. IF)--Alvin

Bradley C. Collier (VYPE)

Gracie Smith (Sr. OF)--Waller

Bradley C. Collier (VYPE)

Averie Morris (Jr. SS/2B)--Cy-Fair

Bradley C. Collier (VYPE)

Kayla Evans (Sr. UTL)--Langham Creek

Bradley C. Collier (VYPE)

Haylie Stum (Sr. LHP/OF)--Bridgeland

Justin Hartojo (VYPE)

Gigi Solis (Sr. P/1B)--Dawson

Juan De Leon (VYPE)

Alvin Yellowjackets

Bradley C. Collier (VYPE)

Alvin Yellowjackets

2022-23 Regular Season : 20-8/Finished 2nd in District 23-6A

Head Coach : Kelly Bembry

Player(s) to watch: Reagan Jones (Sr. IF), Kiley Huffman (Jr. OF), Veronica Harrison (Sr. 1B)

Bi-District Matchup : v. Dickinson

Atascocita Eagles

Juan De Leon (VYPE)

Atascocita Eagles

2022-23 Regular Season: 25-6/District 21-6A Champions

Head Coach: Ashley Boyd

Player(s) to watch : Kasidi Pickering (Sr. RHP/OF), Raegan Jennings (Sr. IF), Vanessa Valdez (Jr. P)

Bi-District Matchup : v. Pasadena Memorial

Bellaire Cardinals

Juan De Leon (VYPE)

Bellaire Cardinals

2022-23 Regular Season : 14-12/Finished 2nd in District 18-6A

Head Coach: Brien Tuffly

Player(s) to watch : Claire Shelley (Sr. P/1B), Ainsley Pinkerton (Jr. C), Margaret Reid (Sr. OF)

Bi-District Matchup : v. Memorial

Benjamin Davis Falcons

Bradley C. Collier (VYPE)

Benjamin Davis Falcons

2022-23 Regular Season: 8-4(District)/Finished 3rd in District 14-6A

Head Coach : Miranda Grotenhuis

Player(s) to watch : Rayanna Bradley (Sr. C), Zayda Dennis (Jr. LHP), Liliana Mendoza (So. IF)

Bi-District Matchup: v. New Caney

Brazoswood Buccaneers

Juan De Leon (VYPE)

Brazoswood Buccaneers

2022-23 Regular Season : 25-5/District 24-6A Champions

Head Coach: Laura Oitman

Player(s) to watch : Peyton Tanner (Jr. RHP), Haley Hughes (Sr. C/OF), Mia Estrello (So. IF)

Bi-District Matchup : v. Shadow Creek

Bridgeland Bears

Justin Hartojo (VYPE)

Bridgeland Bears

2022-23 Regular Season : 27-5-1/Co-District 16-6A Champions

Head Coach : Candi Weige

Player(s) to watch : Daniela Lopez (Jr. IF), Haylie Stum (Sr. LHP/OF), Chayne Allen (Jr. OF)

Bi-District Matchup : v. Klein

C.E. King Panthers

C.E. King Panthers

2022-23 Regular Season: 21-12/Finished 4th in District 21-6A

Head Coach : Seth Mills

Bi-District Matchup : v. Deer Park

Channelview Falcons

Channelview Falcons

2022-23 Regular Season: 6-4 (District)/Finished 3rd in District 22-6A

Head Coach : Rachael Martin

Bi-District Matchup : v. Kingwood

Chavez Lobos

Chavez Lobos

2022-23 Regular Season : 11-14/Finished 4th in District 18-6A

Head Coach : Debbie Crockett-Osterhout

Player(s) to watch : Autumn Longoria (Sr. OF), Izarely Almaguer (Fr. IF), Ava Castillo (Fr. P/1B)

Bi-District Matchup : v. Cy-Fair

Cinco Ranch Cougars

Justin Hartojo (VYPE)

Cinco Ranch Cougars

2022-23 Regular Season: 18-9/Finished 2nd in District 19-6A

Head Coach : Suzanne Reeve

Player(s) to watch : Faith Piper (Jr. SS), Chela Kovar (Sr. P/1B), Savannah Henningson (Jr. 1B/P)

Bi-District Matchup : v. Travis

Clear Brook Wolverines

Clear Brook Wolverines

2022-23 Regular Season : 14-12/Finished 4th in District 24-6A

Head Coach : Katy Cave

Player(s) to watch : Lien Brister (Jr. IF), Alyssa Terry (Jr. OF/P), Estrella Rowe (So. IF)

Bi-District Matchup : v. Pearland

Clear Springs Chargers

Juan De Leon (VYPE)

Clear Springs Chargers

2022-23 Regular Season : 21-8/Finished 3rd in District 24-6A

Head Coach : Jennifer Knight

Player(s) to watch: Emma King (Jr. OF/2B), Anna Soles (Sr. LHP), Eryn Polite (So. OF)

Bi-District Matchup : v. Dawson

Conroe Tigers

Conroe Tigers

2022-23 Regular Season : 21-8/Tri-District 13-6A Champions

Head Coach: Danna Rice

Player(s) to watch : Eva Lantagne (So. RHP),

Bi-District Matchup : v. Dekaney

Cy-Fair Bobcats

Bradley C. Collier (VYPE)

Cy-Fair Bobcats

2022-23 Regular Season : 19-13/District 17-6A Champions

Head Coach : Marissa Stevens

Player(s) to watch : Isabella Rios (So. C), Averie Morris (Jr SS/2B), Carey Granger (So. P)

Bi-District Matchup : v. Chavez

Cy Ranch Mustangs

Justin Hartojo (VYPE)

Cy Ranch Mustangs

2022-23 Regular Season: 15-15-1/Finished 4th in District 16-6A

Head Coach: Sarah Mueller

Player(s) to watch: Vanessa Soza (Sr. OF), Victoria Sossaman (Sr. P/1B), Emily Landry (Sr. OF)

Bi-District Matchup : v. Klein Collins

Cy Woods Wildcats

Justin Hartojo (VYPE)

Cy Woods Wildcats

2022-23 Regular Season : 19-13/Finished 3rd in District 16-6A

Head Coach : Clif Bond

Player(s) to watch : Halee Vance (Sr. C), Samantha De Los Santos (Jr. P/IF), Kassidy St. Clair (So. OF)

Bi-District Matchup: v. Waller

Dawson Eagles

Juan De Leon (VYPE)

Dawson Eagles

2022-23 Regular Season : 25-7/Finished 3rd in District 23-6A

Head Coach : Chelsea Boles

Player(s) to watch : Makenzie Wright (Sr. C), Gigi Solis (Sr. P/1B), Sa’Mya Jones (Jr. SS/P)

Bi-District Matchup : v. Clear Springs

Deer Park Deer

Jamie Wright (VYPE)

Deer Park Deer

2022-23 Regular Season : 21-8/District 22-6A Champions

Head Coach : Amy Vidal-Bush

Player(s) to watch: Erin Perez (Sr. C), Aubrey Graham (Sr. P), Bryanna Fuentes (Sr. IF)

Bi-District Matchup : v. C.E. King

Dekaney Wildcats

Dekaney Wildcats

2022-23 Regular Season : 6-7 (District)/Finished 4th in District 14-6A

Head Coach : Xavier Hill

Bi-District Matchup : v. Conroe

Dickinson Gators

Dickinson Gators

2022-23 Regular Season : 20-10/Finished 2nd in District 24-6A

Head Coach : Jaclyn Molenaar

Player(s) to watch : Kayden Henry (Sr. OF), Kadence Williams (Jr. RHP/IF), Lilly McCafferty (Jr. IF/OF)

Bi-District Matchup : v. Alvin

Dobie Longhorns

Juan De Leon (VYPE)

Dobie Longhorns

2022-23 Regular Season : 20-10-1/Finished 2nd in District 22-6A

Head Coach : Robin Rackley

Player(s) to watch : Marisa Perla (Sr. RHP/OF), Bella Perez (Sr. C), Emily Delgado (Sr. IF)

Bi-District Matchup : v. Summer Creek

Dulles Vikings

Dulles Vikings

2022-23 Regular Season : 11-13/Finished 4th in District 20-6A

Head Coach : Jon Maples

Player(s) to watch : Kellan Ton (Sr. OF), Maya Salinas (Jr. SS), Sidney Burford (Sr. 1B)

Bi-District Matchup : v. Katy

George Ranch Longhorns

Bradley C. Collier (VYPE)

George Ranch Longhorns

2022-23 Regular Season : 19-8-1/Co-District 20-6A Champions

Head Coach : Emily Janicek Witt

Player(s) to watch: Kathleen Dolan (Jr. OF), Mariah Garner (Sr. C), Karrlauhn Deas (Jr. OF/P)

Bi-District Matchup: v. Katy Taylor

Heights Bulldogs

Jamie Wright (VYPE)

Heights Bulldogs

2022-23 Regular Season : 25-2-1/District 18-6A Champions

Head Coach : Lamont Robins

Player(s) to watch : Laila Robins (Jr. OF/UTL), Helen Maddux (So. OF), Haylie Jaime (Jr. RHP)

Bi-District Matchup : v. Stratford

Jersey Village Falcons

Bradley C. Collier (VYPE)

Jersey Village Falcons

2022-23 Regular Season : 16-14-1/Finished 2nd in District 17-6A

Head Coach : Clay Tucker

Player(s) to watch : Charli Miller (Sr. P), Jordyn Battise (So. IF), Camdyn Brown (Fr. C/3B)

Bi-District Matchup : v. Lamar

Katy Tigers

Justin Hartojo (VYPE)

Katy Tigers

2022-23 Regular Season: 28-4/District 19-6A Champions

Head Coach : Kalum Haack

Player(s) to watch : Cameryn Harrison (Jr. RHP), Ashytn Reichardt (Jr. OF), Paige Bunting (Sr. P)

Bi-District Matchup : v. Dulles

Katy Taylor Mustangs

Katy Taylor Mustangs

2022-23 Regular Season : 17-12-1/Finished 4th in District 19-6A

Head Coach : Billie Powell

Player(s) to watch : Katherine Brunner (Sr. SS), Kaelyn Lerma (So. 3B), Bethany Fan (So. OF)

Bi-District Matchup : v. George Ranch

Kingwood Mustangs

Juan De Leon (VYPE)

Kingwood Mustangs

2022-23 Regular Season : 26-6/Finished 2nd in District 21-6A

Head Coach : DeWayne Singletary

Player(s) to watch : Meredith Schmitt (Sr. P), Tara Wolocko (Sr. C), Hailey Harvey (Sr. UTL/OF)

Bi-District Matchup : v. Channelview

Klein Bearkats

Justin Hartojo (VYPE)

Klein Bearkats

2022-23 Regular Season : 7-7 (District)/Finished 4th in District 15-6A

Head Coach : Jessica Lange

Player(s) to watch : Jaccie Burton (Sr. SS), Sari Travis (Sr. P), Makenzi Johnson (Sr. C)

Bi-District Matchup: v. Bridgeland

Klein Collins Tigers

Bradley C. Collier (VYPE)

Klein Collins Tigers

2022-23 Regular Season : 26-7/District 15-6A Champions

Head Coach : Meghan Fisher

Player(s) to watch : Savannah Carter (Jr. P), Arianays Garcia (Jr. C), Za’Riya Bell-Morris (So. OF)

Bi-District Matchup : v. Cy Ranch

Klein Oak Panthers

Bradley C. Collier (VYPE)

Klein Oak Panthers

2022-23 Regular Season : 8-7 (District)/Finished 3rd in District 15-6A

Head Coach: Barry Wilson

Player(s) to watch : Sophie Smith (Jr. IF), Aubrey LaCour (So. P/IF), Brielle Moreland (Jr. IF/C)

Bi-District Matchup : v. Langham Creek

Lamar Texans

Lamar Texans

2022-23 Regular Season : 13-9/Finished 3rd in 18-6A

Head Coach : Meah Maddox

Player(s) to watch : Margot Royston (Fr. C/IF), Georgia Polydoros (Sr. P/OF), Ashley Anderson (Sr. OF)

Bi-District Matchup : v. Jersey Village

Langham Creek Lobos

Bradley C. Collier (VYPE)

Langham Creek Lobos

2022-23 Regular Season: 25-7/Co-District 16-6A Champions

Head Coach : Michele Biffle

Player(s) to watch : Lindsay Durham (Jr. OF/1B), Kasey Simmons (Sr. C), Emily Simmons (Sr. RHP)

Bi-District Matchup : v. Klein Oak

MacArthur Generals

Bradley C. Collier (VYPE)

MacArthur Generals

2022-23 Regular Season : 18-12/Finished 2nd in District 14-6A

Head Coach : Erika Scott

Player(s) to watch : Melany Castellanos (So. C), Miranda Machado (So. SS/P), Zoey Martinez (Jr. IF)

Bi-District Matchup : v. The Woodlands

Memorial Mustangs

Justin Hartojo (VYPE)

Campbell Zahn of Memorial Mustangs Softball

Memorial Mustangs

2022-23 Regular Season: 18-10/Finished 3rd in District 17-6A

Head Coach : Stephanie Mosley

Player(s) to watch: Quincy Basarowich (Jr. C/IF), Brooke Kearns (Fr. C/OF), Campbell Zahn (Jr. 3B)

Bi-District Matchup : v. Bellaire

New Caney Eagles

Photo acquired via Twitter: @nchseagles_sb

New Caney Eagles

2022-23 Regular Season : 21-12/Tri-District 13-6A Champions

Head Coach: Anna Whiddon

Player(s) to watch : Ahlana Bruins (Sr. IF), Kymber Stuard (Jr. RHP), Emilee McKee (So. UTL)

Bi-District Matchup : v. Benjamin Davis

Oak Ridge War Eagles

Bradley C. Collier (VYPE)

Oak Ridge War Eagles

2022-23 Regular Season: 19-11/Finished 5th in District 13-6A

Head Coach: Stephani Rougeau

Player(s) to watch : Savanna Conway (Jr. P), Ariel Redmond (Jr. OF)

Bi-District Matchup : v. Spring

Pearland Oilers

Justin Hartojo (VYPE)

Pearland Oilers

2022-23 Regular Season: 28-3/District 23-6A Champions

Head Coach: Laneigh Clark

Player(s) to watch : Hailey Golden (Sr. OF), Abigail Gutierrez (Sr. P), Kristyn Whitlock (Sr. IF)

Bi-District Matchup : v. Clear Brook

Ridge Point Panthers

Bradley C. Collier (VYPE)

Ridge Point Panthers

2022-23 Regular Season : 21-7/Finished 3rd in District 20-6A

Head Coach : Lindsey Gage

Player(s) to watch : Jade Uresti (Sr. IF), Braelyn Daniels (So. C/OF), Bailey Gray (Sr. P)

Bi-District Matchup : v. Tompkins

Shadow Creek Sharks

Jamie Wright (VYPE)

Shadow Creek Sharks

2022-23 Regular Season : 17-15/Finished 4th in District 23-6A

Head Coach: Chelsea Guenther

Player(s) to watch: Moriah Polar (Sr. OF), Cayla Warner (Fr. OF), Isabella Ramirez (So. IF)

Bi-District Matchup : v. Brazoswood

Spring Lions

Justin Hartojo (VYPE)

Spring Lions

2022-23 Regular Season : 21-8/District 14-6A Champions

Head Coach : Julie Wyrick

Player(s) to watch: Isabella De Los Santos (Sr. P), Mariah DeBose (Sr. OF), Hailey Jones-Calais (Fr. 3B)

Bi-District Matchup : v. Oak Ridge

Stratford Spartans

Bradley C. Collier (VYPE)

Hayden Houser of Stratford Softball

Stratford Spartans

2022-23 Regular Season: 17-10/Finished 4th in District 17-6A

Head Coach : Karina Scott

Player(s) to watch: Hayden Houser (Sr. P), Marina Taveras (So. IF), Allison Hibbetts (So. C/IF)

Bi-District Matchup: v. Heights

Summer Creek Bulldogs

Juan De Leon (VYPE)

Summer Creek Bulldogs

2022-23 Regular Season : 23-10-1/Finished 3rd in District 21-6A

Head Coach : Gabe Castillo

Player(s) to watch : Hilary Akers (Sr. OF), Miranda Peña (Sr. P), Sam Flores (Sr. C)

Bi-District Matchup: v. Dobie

The Woodlands Highlanders

Bradley C. Collier (VYPE)

The Woodlands Highlanders

2022-23 Regular Season : 22-10/Tri-District 13-6A Champions

Head Coach : Tim Borths

Player(s) to watch : Alannah Leach (Sr. OF), Gabby Leach (Sr. OF), Chesney Davis (So. P)

Bi-District Matchup : v. MacArthur

Tompkins Falcons

Juan De Leon (VYPE)

Tompkins Falcons

2022-23 Regular Season: 15-10/Finished 3rd in District 19-6A

Head Coach : Katy Agiannidis

Player(s) to watch : Meagan Brown (Sr. OF), Samantha Crumrin (Jr. P/1B), Tayden Alexander (Sr. OF)

Bi-District Matchup : v. Ridge Point

Travis Tigers

Travis Tigers

2022-23 Regular Season: 15-6/Co-District 20-6A Champions

Head Coach : Katie Kilgore

Player(s) to watch : Ariel Kowalewski (Sr. C), Maddie Morris (Sr. RHP/UTL), Kacy Perkins (Sr. OF)

Bi-District Matchup : v. Cinco Ranch

Waller Bulldogs

Bradley C. Collier (VYPE)

Waller Bulldogs

2022-23 Regular Season : 20-7-1/Finished 2nd in District 15-6A

Head Coach : Lise DeBruin

Player(s) to watch : Gracie Smith (Sr. OF), Maryssa Zenzen (Sr. IF), Kameryn Reinhardt (Sr. OF)