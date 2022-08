Video: Acompañantes en México ayudan a realizar abortos en casa. Su red de apoyo se expande a Texas.

(Verónica G. Cárdenas For The Texas Tribune, Verónica G. Cárdenas For The Texas Tribune)

Durante años redes de voluntarias han ayudado a miles de personas en todo México a acceder a abortos fuera del sistema médico, usualmente en casa. Estas redes proveen tanto medicamento como apoyo emocional.

Las redes de acompañamiento fueron creadas por mujeres que se ofrecen ayuda las unas a las otras para acceder a abortos autogestionados. Las acompañantes distribuyen medicamentos, dan instrucciones sobre cómo tomarlo y ofrecen orientación médica avalada por personal médico. Aconsejan a las personas a través de llamadas telefónicas, videollamadas o mensajes de texto. A veces, hasta ofrecen sus propios hogares como alojamiento temporal.

Ahora que el acceso al aborto se ha limitado en Texas y en otros estados tras la eliminación constitucional del derecho al aborto, este modelo mexicano de redes de acompañantes comienza a llegar a Estados Unidos.

