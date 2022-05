One of our KPRC 2 team members snapped these pictures of Sunday’s lunar eclipse from her Fort Bend County neighborhood. All we can say is - amazing. Check them out below.

May 2022 Lunar eclipse (KPRC/Click2Houston.com)

