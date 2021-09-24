DEFEND THE DEN: Randle High is the shiny new car of Lamar Consolidated ISD

RANDLE HIGH IS THE SHINY NEW CAR OF LAMAR CONSOLIDATED ISD. THE LIONS OPEN THE DOORS TO THE DEN THIS FALL AND WELCOME FRESHMEN AND SOPHOMORES, WHO WILL WORK THEIR WAY UP TO PLAYING VARSITY SPORTS. HERE IS THE FIRST LOOK AT THE NEW LIONS!
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