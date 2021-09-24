Clear icon
75º

Sports

DEFEND THE DEN: Randle High is the shiny new car of Lamar Consolidated ISD

Lamar Consolidated Isd

Vype

Tags: High School Sports, Houston High School Sports
DEFEND THE DEN: Randle High is the shiny new car of Lamar Consolidated ISD
DEFEND THE DEN: Randle High is the shiny new car of Lamar Consolidated ISD (Copyright (c) 2021 VYPE - All rights reserved)

RANDLE HIGH IS THE SHINY NEW CAR OF LAMAR CONSOLIDATED ISD. THE LIONS OPEN THE DOORS TO THE DEN THIS FALL AND WELCOME FRESHMEN AND SOPHOMORES, WHO WILL WORK THEIR WAY UP TO PLAYING VARSITY SPORTS. HERE IS THE FIRST LOOK AT THE NEW LIONS!

CLICK HERE TO VIEW & PURCHASE MORE PHOTOS

Copyright (c) 2021 VYPE - All rights reserved