Basketball's Back: 2020 All-VYPE San Antonio Preseason Girls Basketball Team

The 2020-2021 VYPE San Antonio high school basketball season preview continues with the area's preseason all-VYPE girls basketball team. Check it out below and see who appeared on the area's preseason all-VYPE boys basketball team.

Preseason All-VYPE San Antonio UIL 6A/5A Girls Basketball Team

Samantha Wagner (San Antonio Reagan)



Bria McClure (Cibolo Steele)

Kierra Sanderlin (Converse Judson)

Christeen Iwuala (San Antonio Reagan)



Aaliyah Roberson (San Antonio Clark)

Amira Mabry (Converse Judson)

Janiah Perkins (San Antonio Highlands)

Layla Conley (San Antonio Harlan)



Jaylin Foster (Cibolo Steele)

Trinity Garrett (Smithson Valley)

Ja'Shelle Johnson (San Antonio Johnson)

Faith Phillips (San Marcos)

Kayla Presley (San Marcos)



Asjha Leake (Cibolo Steele)

Aaliyah McMillan (Cibolo Steele)

Jordyn Weaver (San Antonio Wagner)



Semaj Adams (San Antonio Stevens)

Gabby Elliott (Smithson Valley)

Sophia Haberer (San Antonio Brandeis)

Vivianna Solis (San Antonio Warren)

Ashley Corpus (Von Ormy Southwest Legacy)

Khiara Flugence (Boerne Champion)

Jakerria Mayberry (San Antonio Lanier)



Ileana Morales (Medina Valley)

Alyssa Renteria (Von Ormy Southwest Legacy)

Marley Rokas (San Antonio Veterans Memorial)

Ashlee Zirkel (Kerrville Tivy)



Shayla Dede (San Antonio Taft)

Eliana Rocha (San Antonio Jefferson)

Reinha Williams (San Antonio Veterans Memorial)

Treasure Vallerie (San Antonio Kennedy)



Dallasstar Johnson (San Antonio Madison)

Hailey Adams (San Antonio Clark)

Sierra McDermed (San Antonio Johnson)

Kailee Mulkey (New Braunfels)

Clara Arroyos (Medina Valley)

Preseason All-VYPE San Antonio Small School Girls Basketball Team



Ella Hartmann (Fredericksburg)

Audrey Spurgin (Fredericksburg)

Helana Chadwick (La Vernia)

Tatum Harborth (Geronimo Navarro)



Jamie Ruede (Boerne)

Aja Holmes (Luling)

Trannon Izworski (La Vernia)



Macey Hein (Devine)

Brittley Bowers (Fredericksburg)

Kiara Hawkins (Robstown)

Presley Young (Blanco)

Kendall Dominguez (Somerset)

Megan Runyan (Devine)

Jaiden Robinson (Karnes City)

Samantha Barnick (Gonzales)

Seely Metting (Yorktown)

Koryl Zapata (Moulton)

MacKenzie Berger (Moulton)



Lily Ybarra (Mathis)

Kylie Wolsey (Harper)

Preseason All-VYPE San Antonio Private School Girls Basketball Team

Carleigh Wenzel (Antonian College Preparatory)

Melissa Hornedo (Antonian College Preparatory)

Abby Lebherz (Antonian College Preparatory)

Caroline Berridge (San Antonio Saint Mary's Hall)

Jailyn Potts (San Antonio Christian School)

Katherine Lacy (Geneva School of Boerne)



Kristiana De Leon (Antonian College Preparatory)

Marcie Eyman (San Antonio Christian School)

Maya Sanders (Lutheran High School of San Antonio)

Alexa Elizondo (Geneva School of Boerne)

Olivia Talley (San Antonio TMI Episcopal)

Elizabeth Grahmann (Hallettsville Sacred Heart Catholic School)

Rebecca Wagner (Shiner St. Paul)

Adriana Davenport (Legacy Christian Academy of San Antonio)

Madeline Rodriguez (Universal City First Baptist Academy)

Paige Brown (Shiner St. Paul)

Josie Fevig (Fredericksburg Heritage School)

Maggie Herzog (Universal City First Baptist Academy)

Danni Blair (Shiner St. Paul)

Aubrey Garrard (San Marcos Hill Country Christian School)

