RECIPES: Birthday cocktails

HOUSTON - Happy birthday Derrick! Head honcho, Robbie Schoults with Bear Creek Smokehouse shares fun birthday sips easy enough to make for your next celebration.



Check out the cocktails recipes below:



BIRTHDAY CAKE MARTINI

2 oz. Whipped Vodka

1.5 oz. Amaretto

1 oz. White Chocolate Liqueur

2 oz. Half and Half

Garnish: Honey and Sprinkles



GERMAN CHOCOLATE CAKE COCKTAIL

2 oz. Double Chocolate Vodka

2 oz. Coconut Vodka

1/2 oz. Smirnoff Caramel Vodka

2 oz. Coconut Milk

Chocolate Almond Milk

Garnish: Whipped Cream & Toasted Coconut



'THE DERRICK' COSMOPOLITAN FOR AN ARIES

1.5 oz. Citrus Vodka

1 oz. Cointreau

1/2 oz. Fresh Lime Juice

1 Dash of Cranberry Juice



APPLE-FOOL'S MARTINI

3/4 oz. Simple Syrup

5 Fresh Basil Leaves

1 1/2 oz. Don Julio Blanco Tequila

1/2 oz. Green Chartreuse

1 oz. Ruby Red Grapefruit Juice

3/4 oz. Lime Juice



To connect with Robbie click here

Copyright 2019 by KPRC Click2Houston - All rights reserved.